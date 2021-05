La Lega al fianco dei prodotti italiani

TORTONA - C'era anche il sindaco Federico Chiodi sabato pomeriggio al gazebo della sezione locale della Lega all'interno di un progetto presente in più di 2mila piazze italiane da Nord a Sud per la petizione #mangiacomeparli a difesa dei lavoratori del settore agroalimentare italiano: "Una parte integrante della nostra storia, cultura e tradizione - dicono dal partito - e che, come la dieta mediterranea riconosciuta dall'Unesco, rappresentano un patrimonio per l'intera umanità".

Contestualmente, proseguiva la raccolta firme per la petizione 'No al deposito nucleare' del comitato 'Gente del Territorio'.