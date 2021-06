Completate le aree gioco

TORTONA - Sono stati ultimati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione delle aree gioco nelle frazioni di Tortona, in alcuni casi sistemando quelle già esistenti, in altri creandone di nuove.

“L’iniziativa è stata avviata nel periodo natalizio per valorizzare ciascuna frazione, come fatto già lo scorso anno con l’installazione dei cartelli turistici-illustrativi – ha dichiarato il vicesindaco Fabio Morreale - dopo alcuni ritardi dovuti all’emergenza sanitaria, per cui il Comune ha dovuto avvalersi di ben tre imprese per i lavori di realizzazione si è riusciti finalmente a raggiungere il risultato che l’amministrazione si era prefissa, per la soddisfazione dei residenti”.

Per quanto riguarda Rivalta Scrivia e Vho, si è proceduto alla sistemazione dei parchi già esistenti, con l’installazione di nuovi giochi, mentre a Castellar Ponzano e Bettole di Tortona sono state riqualificate, con nuovi impianti, le aree comunali rispettivamente presso le ex scuole elementari e nei pressi della pro loco. A Mombisaggio – Torre Calderai è di prossima realizzazione una nuova area gioco in zona R15, contemporaneamente al completamento delle opere di urbanizzazione.

Per le frazioni di Torre Garofoli e Passalacqua, in assenza di aree comunali adeguate allo scopo, sono in corso valutazioni per individuare la localizzazione più adatta.

“Questo progetto si inserisce nel percorso per la valorizzazione delle nostre frazioni – conclude il vicesindaco – una volontà di maggiore attenzione nei confronti dei residenti che non devono sentirsi considerati di ‘serie B’ ma pari al resto della cittadinanza”.