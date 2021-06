Composto il 'Consiglio dei Ragazzi'

TORTONA - Nella mattinata di ieri, lunedì 31 maggio, si è svolta la prima riunione, da remoto, del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi di Tortona, che ha visto virtualmente riuniti gli alunni eletti dai loro compagni nelle scuole primarie e secondarie di primo grado della città: "Scolastico", "Gianni Rodari", "Luca Valenziano" (istituto comprensivo Tortona A), "Salvo d'Acquisto", "Mario Patri" (comprensivo Tortona B) e istituto "San Giuseppe". In collegamento con il Comune hanno potuto ascoltare il saluto e i consigli del sindaco Federico Chiodi, del presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo e dell'assessore all'Istruzione Marzia Damiani, avanzando già alcune idee e proposte. Il Ccr si riunirà nuovamente con l'avvio del prossimo anno scolastico quando i 17 componenti dovranno eleggere fra loro il "sindaco", scelto fra tre candidati, sulla base di un vero e proprio programma elettorale.

Il Ccr ha funzioni propositive e consultive; costituisce un canale di comunicazione privilegiato attraverso il quale i bambini possono proporre idee, presentare progetti ed esprimere il loro punto di vista sulle iniziative comunali, scambiando pareri ed esperienze direttamente con gli amministratori. Esplica la sua attività tramite proposte o richieste di informazioni nei confronti dell'amministrazione comunale su temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del Comune; è il luogo in cui rappresentare le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo dei ragazzi, deliberando in via consultiva nelle materie di proprio interesse. Infatti, il Ccr potrà esprimere il proprio parere su ogni aspetto della vita della città sul quale ritenga opportuno chiedere interventi, evidentemente a partire dai problemi più vicini agli interessi e alle esigenze dei ragazzi. Il Sindaco e la Giunta possono consultare il Ccr ogniqualvolta ritengano utile assumere il parere dei ragazzi sulle decisioni da prendere e sui problemi della città.

Il progetto era stato riavviato dall'amministrazione comunale già nel 2019, ma non era stato possibile ricostituirlo durante lo scorso anno scolastico a causa dell'emergenza sanitaria: la composizione di 17 membri, come il Consiglio Comunale di Tortona, è così ripartita: 8 rappresentanti per l’istituto Tortona A; 6 rappresentanti per l’istituto Tortona B; 3 rappresentanti per l’istituto "San Giuseppe".