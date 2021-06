Incidente sulla A21: cinque feriti

TORTONA - E' di oggi pomeriggio poco dopo le 18.30 la notizia di un incidente fra Castelceriolo e lo svincolo per l'A7 Milano-Genova sulla A21 in direzione Brescia: dovrebbe essere stato causato da una macchina ferma nella carreggiata che ha rallentato il traffico finendo per causare un tamponamento.

Sono state coinvolte più vetture, richiedendo l'intervento di tre ambulanze e dei Vigili del Fuoco di Alessandria che hanno lavorato per estrarre i cinque feriti dalle lamiere: di questi, uno in codice giallo e due in codice verde sono stati trasportati all'ospedale di Novi mentre uno in codice giallo e il più grave in codice rosso a quello di Alessandria.