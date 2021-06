Inaugurato il 'Bosco della Memoria'

CASTELNUOVO S. - Inugurato il 'Bosco della Memoria', una iniziativa che nasce dalla considerazione che, come dice il sindaco Gianni Tagliani "Credo sia importante che anche chi è scomparso in una maniera così devastante vada ricordato. Al monumento o alla pietra posata abbiamo pensato che la testimonianza viva di un albero che possa vegetare sia il miglior modo per il ricordo continuando una vita che probabilmente sarebbe stata tale senza la pandemia. In questo caso quella di un albero ma che per analogia riguarda i 44 morti castelnovesi". Anche nella rappresentazione grafica del tabellone posto all’inizio del bosco il grafico castelnovese, Flavio Mainoli, ha immaginato una serie di alberi e di abbracci intorno a uno di essi: “sono quelli – dice il sindaco - che non abbiamo più potuto dare ai nostri cari visti salire su un’ambulanza e sigillati successivamente in una bara”.

Foto di Luigi Bloise