Hsl battuto a Borgosesia

BORGOSESIA – Un Hsl Derthona già salvo cade 2-1 sul campo dell'ultima in classifica, il Borgosesia, trovando la rete della bandiera solo a un minuto dalla fine. La prima occasione è al sesto minuto quando Bernardo brucia sullo scatto Brumat e arriva al tiro con la palla che taglia tutta l’area piccola ma si perde sul palo lontano; è il prologo al gol che viene firmato proprio dal numero 7 dei sesiani bravo ad appoggiare in rete una palla vagante dopo una doppia parata di Teti su Corigliano e Rivi. Le brutte notizie per i bianconeri non finiscono però qui: Zichella è costretto al primo cambio di giornata perché Teti si infortuna e viene sostituito da Rosti. La risposta degli ospiti è un tiro di Cardore che sibila appena sopra la traversa, ma è il Borgosesia ad andare vicino al gol con una penetrazione sulla destra di Rivi che riesce a mettere in mezzo prima che Lipani chiuda in calcio d’angolo. Un minuto dopo serve un intervento sulla linea di Gjura per salvare la porta su un pallonetto di Bramante che aveva scavalcato Rosti, ma dopo una conclusione diretta all’angolino di Varela arriva il raddoppio degli ospiti con un tiro di sinistro preciso sul palo lontano da parte di Bramante che fredda il portiere tortonese. La reazione dell’Hsl nei dieci minuti rimanenti all’intervallo è solo un tiro di Zerbo dal limite che però non riesce a dare potenza e finisce placido fra le braccia di Galli.

A inizio ripresa Zichella inserisce Andriolo per un Mutti apparso in difficoltà al rientro dall’infortunio e l’Hsl costruisce subito una buona azione con Spoto che dalla fascia destra crossa sul palo lontano per Zerbo abbattuto in area ma senza che l’arbitro ravvisi nulla di irregolare. Al 7’ Lipani verticalizza all’improvviso per Andriolo che sarebbe in buona posizione ma non riesce ad agganciare la palla facendola sfilare sul fondo, tre minuti dopo è Zerbo a chiedere un rigore per un tocco di mano in area ma con poca convinzione. Si fa male anche Gjura e al suo posto entra Tordini che si segnala subito chiudendo bene una diagonale in angolo ma ad andare vicino al gol del 3-0 è il Borgosesia con Bramante che in mezza girata su cross dalla sinistra manda la palla a un soffio dal palo alla sinistra di Rosti immobile. Nonostante una serie di cambi la partita non decolla e anzi va nuovamente più vicino al gol il Borgosesia con un tiro di Perego ma poco prima della mezz’ora Zerbo dalla sua mattonella con un piazzato impegna Galli in una difficile deviazione in angolo. A cinque minuti dalla fine ci prova anche Rivi con un bel colpo di testa in tuffo ma senza inquadrare lo specchio della porta di Rosti, poi sugli sviluppi di un calcio d’angolo ci pensa Brumat a infilare il gol che riapre la partita a un giro di lancette dal 90’. L'arbitro concede quattro minuti di recupero nei quali arriva solo un tiro di Lipani da fuori area che passa ben sopra la traversa: troppo poco per un pareggio che sarebbe stato eccessivo per quanto visto in campo.

BORGOSESIA – HSL DERTHONA 2-1

MARCATORI: pt 7’ Bernardo, 36’ Bramante; st 44’ Brumat

BORGOSESIA (4-3-3): Galli; Confalonieri, Vecchi, Iannacone; Bernardo (36’ st Monteleone), Areco, Corigliano (34’ st Szafran), Cortinovis; Bramante, Perego, Rivi (46' st Omoregbe). A disp. Barlocco, Menga, Beretta, Matera, Pettinarolo, Mora. All. Rossini

HSL DERTHONA (4-2-3-1): Teti (9’ Rosti); Brumat, Gjura (11’ st Tordini), Emiliano, Gualtieri; Lipani, Cardore; Zerbo, Spoto, Mutti (1’ st Andriolo); Varela (14’ st Mingiano). A disp. Akouah, Cirio, Casagrande, De Simone, Gueye. All. Zichella

ARBITRO: Franzò di Siracusa

NOTE Ammoniti Corigliano, Galli; Varela. Calci d’angolo 8-3 per l'Hsl Derthona. Recupero pt 2’; st 4'. Spettatori 200 circa.