Overtime fatale. Cade la Bertram

VOGHERA – Ancora emozioni. Ancora equilibrio. Ma stavolta la Bertram cede dopo un supplementare all’Eurobasket (80-85), che pareggia la serie. Ora la semifinale si sposta a Ferentino dove si giocheranno gara 3 (giovedì) e gara 4 (sabato). Tortona (Sanders 18+12) deve vincere almeno una delle due partite per tornare a Voghera.

DECISA ALL’OVERTIME

Ancora un primo tempo di difficoltà per la Bertram. L’Eurobasket sfrutta la sua leggerezza e il suo spirito e attacca la gara 2 come se nulla fosse. Nessuna scoria dal ko nel finale nella prima gara. Idee chiare con l’attacco in post e la difesa a zona. Tortona, come in gara 1, sembra un passo indietro. Dopo il 20-24 del 10’ anche all’intervallo lungo taglia il traguardo avanti l’Atlante che chiude al riposo sul +3 (42-45) dopo essere stata anche sul +6. Bertram, che sta tirando bene da fuori (5/10) deve riuscire a trovare più ritmo in attacco e limitare le perse (10 in 20’). All’intervallo Cannon 12 punti, Olasewere 9.

Subito +7 Ebk in avvio di ripresa (42-49). Pronta reazione bianconera. Al tentativo di fuga di Roma la Bertram risponde con un 7-0 (Sanders-Mascolo) che vale il nuovo pareggio a quota 49 a metà terza frazione. Atlante perde un po’ di lucidità, Tortona sembra avere l’inerzia per approfittarne. Ma la partita non gira. Roma si riprende con la tripla di Viglianisi e al 30’ la Bertram chiude avanti di una sola lunghezza grazie alla tripla nel finale di D’Ercole.

Per la prima volta in partita Tortona costruisce un prezioso break. Dopo 4’ dell’ultimo periodo +6 per i padroni di casa con la tripla di Severini che vale il 68-62. Ma anche stavolta la fuga non si concretizza e Roma ricuce (68-67). Si entra negli ultimi 2’ con un solo possesso di distanza (70-67) e con una partita molto aperta e tirata. Tortona +4 con libero di Fabi (1’30) e con troppi errori dalla lunetta. Ma Viglianisi (il suo canestro assegnato da 2 probabilmente era da 3) e Olasewere impattano di nuovo il confronto (71-71) a 19” dalla sirena. Dopo il time out do Ramondino palla in mano a Sanders che va fino in fondo. Roma non fa fallo e Sanders manda il suo tiro sul ferro. Partita all’overtime (71-71).

Nel supplementare gli ospiti hanno più energie e Bertram accusa il contraccolpo psicologico. Così Bucarelli (tripla e libero) e Fanti (libero) costruiscono una preziosa separazione per il +6 (76-82) con 53” da giocare. Tortona ci prova, ma il fallo sistematico non cambia il destino di una partita già incanalata. Vince Roma (80-85) che si porta sull’1-1 nella serie.

BERTRAM – ATLANTE 80-85 dts

(20-24, 42-45, 58-57, 71-71)

Bertram Derthona: Tavernelli 13, Mascolo 2, D’Ercole 11, Sanders 18, Fabi 11, Severini 7, Cannon 16, Gazzotti 2. Ne: Ambrosin Sackey, Morgillo. All. Ramondino

Atlante Eurobasket Roma: Romeo 7, Fanti 9, Viglianisi 13, Cicchetti 5 Bucarelli 19, Cepic, Magro 8, Olasewere 21, Staffieri 3. Ne: Antonaci, Bischetti. All. Pilot

(QUI IL TABELLINO COMPLETO)