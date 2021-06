Giovedì prossimo comincia 'E state d'istanti'

TORTONA - Ormai ci siamo: gli eventi che animeranno e riaccenderanno l’estate tortonese sono ormai prossimi. La maggior parte delle manifestazioni - nel rispetto dei doverosi vincoli di distanziamento - si terranno presso il cortile del Chiostro dell’Annunziata, suggestivo e coreografico angolo della nostra città che bene si presta, per conformazione e posizione, a diventare una splendida area spettacolo all’aperto per la programmazione estiva. Fino al termine di tutte le manifestazioni il cortile dell’Annunziata sarà interdetto al parcheggio delle auto, per cui l’amministrazione rivolge un ringraziamento ai residenti delle zone limitrofe per la pazienza e la comprensione.

Grazie al contributo elargito dalla Fondazione Cassa Risparmio di Alessandria, sempre molto sensibile ed attenta nei confronti di Tortona ma con tutto il territorio in genere, ed agli sponsor che prontamente hanno risposto alla richiesta di sostegno dell’amministrazione comunale: Simecom srl, Fondazione Acos, Acos Energia, Gestione Ambiente e Gestione Acqua, si è definito un programma molto vario che, si spera, sarà apprezzato dai tortonesi e attragga pubblico anche extra cittadino. L’estate verrà inaugurata giovedì 17 giugno con AperitiviAMOtortona. Presso i bar che hanno condiviso l’iniziativa e grazie alla collaborazione con Terre Derthona ed ai produttori che hanno aderito, sarà possibile assaporare e degustare aperitivi a base di vini e prodotti tipici del nostro territorio: momenti convivialità e di conoscenza delle specialità che ci contraddistinguono. Info su www.vivitortona.it per conoscere i bar e i produttori aderenti.

Il primo appuntamento in cartellone è venerdì 18 giugno con la rassegna di teatro di figura “Burattini, Marionette e pupazzi in cortile” curato dall’Associazione Peppino Sarina, che presenta lo spettacolo di marionette “Appeso ad un filo” della Compagnia Filippo Marionette. Inizio spettacolo ore 21.00. L’appuntamento successivo è sabato 19 giugno con la serata “SANREMOèSANREMO” - settant’anni di musica italiana. L’evento sponsorizzato dal Gruppo Acos, che si ringrazia, è, come si evince dal titolo, un viaggio tra le canzoni che hanno contraddistinto la storia italiana sia nell’evoluzione dei generi musicali, sia nei costumi sociali che hanno caratterizzato il nostro recente passato. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria presso la biglietteria del Teatro Civico.

Nell’ultima settimana di giugno sono previsti tre spettacoli: il 22 - in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo - la Banda Osiris si esibirà ne “Le Dolenti Note” sottotitolo “Il mestiere del musicista se lo conosci lo eviti”. Un viaggio musical-teatrale, una girandola senza sosta di gag musicali. Un libro alla rovescia: un inno all'amore per la musica travestito da manuale per evitare i musicisti e il loro gramo mestiere. La Banda Osiris tratteggia il ritratto impietoso della figura del musicista. Tra le risate, si recepisce il vero messaggio in agrodolce: la musica può riempirti la vita, ma va coltivata con rigore, creatività e passione, e non dà assicurazioni contro la frustrazione. Il 24 giugno è il momento dell’Accademia San Matteo con “Musica sotto le stelle”. Per queste serata e le relative prenotazioni obbligatorie, contattare il n. 334-8018125, oppure mail estroarmonicoassociazione@gmail.com. Il 25 giugno è la serata dedicata ad un celebre paroliere nostro concittadino recentemente scomparso, Luigi Albertelli: la serata “Musica Maestro!” è proposta e curata da Tania Furia e Stefano Brocchetti, ed è la versione live dell’omonimo programma radiofonico di Radio Pnr con musica dal vivo, storie raccontate e vari ospiti. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria presso la biglietteria Teatro Civico.

Appuntamento alla prossima settimana per continuare ad aggiornarvi sulle successive “tappe” di “E…state d’Istanti”; per informazioni, prenotazioni ed acquisto biglietti: biglietteria Teatro Civico tel. 0131 820195 – orari da martedì a venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 19.30 oppure informazioni online su www.vivitortona.it.