Nuovi interventi sulle strutture sportive

TORTONA - In queste settimane il Comune di Tortona ha avviato una serie di interventi presso alcune strutture sportive pubbliche: in particolare, sono in corso di esecuzione presso la piscina comunale in viale "Mariano Dellepiane" importanti lavori di ristrutturazione che hanno riguardato il ripristino delle coperture ammalorate (zona atrio e spogliatoi, vasca coperta e alloggio di custodia) e nelle prossime settimane interesseranno gli spogliatoi estivi in cui si sono resi necessari interventi locali di messa in pristino.

Presso il centro sportivo "Tennis Club" di via Montello sono in corso di ultimazione i lavori che hanno riguardato il "ripassamento" completo della copertura del fabbricato "club house" e interventi locali di ripristino negli spazi destinati a spogliatoio, con interessamento anche della sovrastante copertura piana che sarà sostituita da nuovi materiali coibentati e da nuovi sistemi di aerazione. Nelle prossime settimane inoltre, in previsione dell'avvio del Centro Estivo Comunale, sono stati programmati anche interventi presso lo stabile che ospita la Palestra Cavour, annessa alla sede dello "Scolastico" di corso Romita. Nel dettaglio saranno ripristinati i plafoni degli spogliatoi danneggiati da infiltrazioni con contemporaneo rifacimento delle impermeabilizzazioni della sovrastante copertura piana.

Altra notizia relativa alle opere in corso sul territorio comunale riguarda gli interventi per la messa in sicurezza del cavalcaferrovia sulla strada provinciale 10, all'altezza della regione Villoria: RFI ha comunicato infatti che in seguito degli interventi di rinforzo strutturali eseguiti, il cavalcavia sarà nuovamente transitabile anche dai mezzi pesanti fino a 44 tonnellate. Il Comune provvederà nei prossimi giorni alla posa della nuova segnaletica verticale e, successivamente, alla rimozione delle barriere "New Jersey" da tempo posizionate, rendendo nuovamente fruibile la strada nel rispetto delle norme di sicurezza.