Topi allo 'Scolastico'? Pronte le esche

TORTONA - La notizia, probabilmente, è stata un po’ ingigantita passando di bocca in bocca ma la presenza di alcuni roditori nel giardino dello ‘Scolastico’ in viale Romita è stata notata da più genitori che hanno segnalato, anche attraverso un video che ritrae un topo che scappa sotto una grata del marciapiede accanto alla scuola, il problema sui social chiedendo un pronto intervento da parte del Comune. La situazione, però, era già ben nota da tempo in Municipio, tanto che già alcuni mesi fa era stata incaricata una ditta esterna per occuparsi della derattizzazione della zona: con il ripresentarsi del problema è stato sufficiente riposizionare nuove esche che verosimilmente conterranno sia la prolificazione che le scorribande dei topi nel giardino.



Purtroppo un misto dell’arrivo dei primi caldi e delle prevedibili cucciolate primaverili più l’aumento di cibo potenziale nei giardini con la fioritura di piante e arbusti sono un invito per i piccoli roditori che escono dalle loro tane cercando cibo facile nei pressi delle attività umane e dei loro rifiuti. A prescindere dalle segnalazioni dei genitori, però, nella scuola non sono mai state segnalate ‘invasioni’ di topi o di altri roditori ed è molto probabile che gli avvistamenti siano stati sporadici e solo casualmente vicini nel tempo facendo temere uno scenario ben peggiore di quello reale: con il termine delle lezioni, comunque, nel caso fossero necessari potranno essere attuati trattamenti più intensivi.