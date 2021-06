Acquapark, giochi e pic nic: un Outlet a misura di famiglie

SERRAVALLE SCRIVIA — È stata inaugurata oggi all’Outlet di Serravalle Scrivia la nuova Play Land, la terra dei giochi, un’area tematica di 6 mila metri quadrati totalmente dedicata alle famiglie. Costata 7 milioni di euro, l’area si caratterizza per un parco acquatico da 3.500 metri quadrati (il primo mai realizzato in una struttura commerciale) a cui si aggiungono un Playground con giochi per i bambini di diverse fasce d’età, un baby park e una pic nic area.

L’investimento fa parte di un piano da 40 milioni di euro complessivi e si affianca ai progetti di costruzione di 6 nuove unità dedicate a brand internazionali del food e del lusso che genereranno circa cento nuovi posti di lavoro.

«È un segnale di ottimismo nei confronti del territorio che oltre vent’anni fa, nel 2000, ha accolto questa che era una novità assoluta per l’Italia», ha detto il sindaco di Serravalle Alberto Carbone. Oggi l’Outlet conta più di 240 negozi per una superficie commerciale di oltre 50 mila metri quadrati ed è il primo outlet del lusso in Europa per superficie dedicata alla vendita.

«Aprire una Family Area di queste dimensioni in un momento così delicato per tutti mi rende orgoglioso e penso che sia un buon segnale di ripresa», afferma il general manager Matteo Migani. Senza dimenticare l’inclusività (la maggior parte dei percorsi dedicati ai bambini è accessibile anche a chi ha problemi motori) e la sostenibilità ambientale: sugli edifici sono presenti pannelli fotovoltaici e le circa 5 mila piante sono irrigate con un sistema che recupera, filtra e redistribuisce l’acqua delle piscine.

A partire da domani saranno in particolare i più piccoli e godere della nuova “terra dei giochi”. L’area si suddivide in quattro differenti zone ognuna adibita ad attività diverse. Fiore all’occhiello del progetto è il Lele’s Aqua Park, il primo e unico parco acquatico all’interno di una destinazione per lo shopping: è composto da diverse attrazioni tra cui scivoli, cannoni d’acqua e una grande cascata pensati per il divertimento dei bambini dai 3 ai 10 anni, accompagnati dai genitori.

L’area Playground è un villaggio ludico di 2.500 metri quadrati composto da piattaforme e torre esagonali in un labirinto di elementi connessi tra loro, con i giochi personalizzati per diverse fasce di età.

Il Flora’s Baby Park è un ulteriore servizio offerto alle famiglie. Mentre si dedicano allo shopping nel centro, i genitori potranno lasciare i bambini a giocare assistiti da personale esperto.

Pensata appositamente per l’intera famiglia è poi la nuova Pic Nic Area, uno spazio allestito con tavoli e sedute, per poter consumare il pasto all’aria aperta.