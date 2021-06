Arrivano le 'Giornate dell'Archeologia'

TORTONA - Le Giornate Europee dell’Archeologia (Journées européennes de l’archéologie) sono una manifestazione che – scaturita dall’esperienza delle “Journées nationale de l’archéologie” francesi – si svolge in tutti i paesi d’Europa. Dopo la parentesi del 2020, a causa della pandemia, le manifestazioni ritornano in presenza.

In occasione dell'edizione 2021, da venerdì 18 a domenica 20 giugno, la città di Tortona in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Alessandria, presenta un programma di manifestazioni per la diffusione della conoscenza delle sue importanti testimonianze archeologiche, in particolare con lo scopo di comunicare le iniziative di studio, conservazione e progetti di valorizzazione del percorso archeologico urbano destinato a integrare e completare il riallestimento del Museo Civico di Palazzo Guidobono.

Venerdì 18 giugno alle ore 17, presso il giardino di Palazzo Guidobono, si terrà la presentazione del volume “Piemonte. Una guida archeologica”, redatto a cura di Egle Micheletto; interverranno Deborah Rocchietti (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Torino) e Gian Battista Garbarino (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Alessandria) per illustrare l’impianto narrativo del volume e il percorso archeologico urbano della città di Dertona. Seguirà un intervento riguardante lo studio condotto da Furio Sacchi e Giorgio Baratti con gli studenti della Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano su un tratto del muro di cinta di età romana conservato lungo via alle Fonti.

Sabato 19 giugno a partire dalle ore 17 fino alle 19, passeggiata archeologica insieme al FAI Giovani di Tortona e agli apprendisti ciceroni del liceo “Peano”, alla scoperta di alcune delle testimonianze architettoniche di età romana di Dertona. Punto di ritrovo presso l’area dello Chalet Castello (partenze ore: 17, 18 e 19). L’itinerario prevede la visita ai resti delle mura in via alle Fonti e via Rinarolo, i monumenti funerari in via Emilia e il “mausoleo di Maiorano” presso la chiesa di San Matteo. Domenica 20 giugno, dalle 16 alle 19, visite guidate al “cantiere” del Museo Archeologico in corso di riallestimento e ampliamento presso Palazzo Guidobono (partenze ore: 16, 17, 18 e 19), con letture tratte dalle “Metamorfosi” di Ovidio a cura di Francesca Pasino.

Per tutte le iniziative è prevista la prenotazione obbligatoria al fine di garantire la corretta gestione dei flussi di visitatori e nel rispetto delle disposizioni di prevenzione dal contagio dal Covid-19 da effettuare telefonando al numero 0131-821.302 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail biblioteca@comune.tortona.al.it