Arriva il quadruplicamento della Tortona-Voghera

TORINO - Tratta nazionale della Tav Torino-Lione, Tangenziale di Mondovì e quadruplicamento della linea ferroviaria Tortona-Voghera: sono questi i tre interventi piemontesi inseriti nell’elenco delle opere da sbloccare mediante commissariamento inviata dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini alle Camere per acquisire il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Soddisfazione a metà per la Regione Piemonte: se da un lato si sbloccano tre opere di grande importanza mancano però ancora all’appello due interventi per cui è stato chiesto il commissariamento a più riprese, la Pedemontana Piemontese tratta Masserano-Ghemme, tra Biellese e Vercellese, e la variante di Demonte sulla Strada Statale 21 “della Maddalena”, nel Cuneese.

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture Marco Gabusi hanno immediatamente scritto al ministro Giovannini per esprimere la soddisfazione per le opere incluse nell’elenco e per ricordare che altre opere, non meno importanti per il territorio, chiedono di essere sbloccate ormai da moltissimo tempo. "Abbiamo appreso con soddisfazione – sottolineano il presidente Cirio e l’assessore Gabusi nella lettera - dall’elenco delle opere da sbloccare tramite commissariamento, che le nostre datate e reiterate richieste rispetto al collegamento ferroviario Torino-Lione hanno trovato in Lei un interlocutore puntuale. La proposta di nomina, sulla tratta nazionale, del commissario Mauceri è inoltre un segnale importante poiché riconosce la professionalità di chi ha già dimostrato grandi capacità sull’altra grande infrastruttura ferroviaria del Terzo Valico dei Giovi".

"Nello stesso solco e con medesima positività apprendiamo della proposta rispetto alla realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento alla Strada Statale 28 e del quadruplicamento della tratta ferroviaria Tortona-Voghera. Come dimostrato in materia di collegamento Torino-Lione, la Regione Piemonte ha la pretesa di essere un interlocutore serio, le cui richieste sono sempre motivate da profonde necessità socio economiche dei territori. Auspichiamo – concludono il presidente Cirio e l’assessore Gabusi - che possa nuovamente prendere in considerazione il commissariamento delle altre importanti opere indicate".