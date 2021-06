Miliardo Yida, continua la protesta degli iscritti SiCobas

PONTECURONE - Una conferenza stampa quasi liberatoria quella di stamattina nel piazzale di fronte alla Miliardo Yida, teatro poche ore prima di un investimento ai danni di un lavoratore: i rappresentanti dei SiCobas hanno riassunto la situazione sia all'interno della fabbrica che all'esterno, ricordando le sanzioni elevate ai proprietari che non risultano essere mai state pagate.

"Questi lavoratori stanno lottando per i loro diritti più basilari - commentano i sindacalisti - come la sicurezza sul lavoro, contratti solidi e pagati il giusto e protezioni per evitare i contagi da Covid. Tutti conoscono la situazione di questa fabbrica ma non si riesce a trovare una soluzione e non accettiamo che la violenza sui lavoratori in sciopero sia l'unica risposta che riusciamo a ottenere".