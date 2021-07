Il successo dei corsi di alfabetizzazione

SALE - Un anno difficile, e non solo perché è il numero 17: la pandemia e i lockdown hanno reso più complessa l’organizzazione dei corsi di alfabetizzazione per migranti che l’associazione ‘Verso il Kurdistan’ organizza a Sale, Castelnuovo Scrivia e anche ad Alessandria.

Proprio per questo gli esami, conclusi in questi giorni, sono un traguardo di grande valore, per il risultato ottenuto da chi è riuscito a partecipare, che apre nuove importanti prospettive per il futuro e per l’integrazione. Complicato anche seguire le lezioni: una trentina hanno frequentato, in maggioranza donne e uomini maghrebini e dell’Africa subsahariana. Quattro ragazze hanno sostenuto, al Cpia2 di Tortona, la prova A2 per la carta di soggiorno, e l’hanno superata. Per i corsi di terza media i cinque studenti sono stati tutti promossi e con eccellenti votazioni.

"Ad Alessandria nessuno ha sostenuto esami, ma hanno frequentato le lezioni per imparare a leggere e scrivere la lingua italiana in modo corretto: per loro è un biglietto d’ingresso per vivere in questo nuovo mondo - sottolineano i componenti dell’associazione - senza dimenticare il vecchio". L’esperienza delle scuole popolari prosegue dal 2005, totalmente gratuita, con insegnanti volontari motivati. "Un percorso educativo che mette al primo posto il diritto alla conoscenza e al sapere di tutti, per abbattere muri e barriere".