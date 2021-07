"Questa vittoria riaccende lo spirito di Tortona"

TORTONA - Martedì in mezzo ai tanti tifosi che hanno pazientemente aspettato fino a tarda notte il rientro del pullman della squadra da Torino per festeggiare la promozione c’era anche lui: Federico Chiodi ha gioito per la vittoria della squadra della città nella doppia veste di supporter e di primo cittadino.

"Questa vittoria è importante - dice Chiodi - chiaramente da un punto di vista di spirito della città: il basket qui a Tortona è una istituzione fin dalla fondazione della squadra"

