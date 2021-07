Centro storico vietato alle bottiglie e alle lattine

TORTONA - Con una ordinanza del sindaco, il Comune di Tortona ha disposto il divieto, per motivi di sicurezza in occasione della finale dei Campionati Europei di calcio fra Inghilterra e Italia, alla vendita di bevande da asporto, alcoliche o analcoliche, in contenitori di vetro, lattine o bicchieri di vetro nel centro storico, consentendone la vendita esclusivamente in bicchieri e bottiglie di plastica o di carta.

Il divieto sarà in vigore dalle ore 18 di domenica 11 luglio, fino alle ore 1 di notte. Allo stesso modo è vietato introdurre nell’area del centro storico qualunque bevanda in bicchieri o bottiglie di vetro e in lattine.