Una '5.30' per non mollare mai

TORTONA - "Never give up - Mòla nò": un messaggio rivolto non solo ai partecipanti della '5.30' organizzata questa mattina da Azalai ma a tutti i tortonesi che hanno vissuto un anno davvero difficile ma che adesso possono cominciare come tutta l'Italia a respirare un po' di più e godersi le iniziative per l'estate.

"In molti hanno puntato la sveglia per essere presenti - dicono dall'organizzazione - abbiamo venduto 700 magliette e scattato moltissime foto ricordo dentro le 'cornici' realizzate per l'occasione". Piazza Malaspina è stata presa d'assalto dai partecipanti che poi hanno percorso ognuno secondo i propri tempi i 5.3 km del percorso disegnato dagli organizzatori: ora l'appuntamento è per il 2022.