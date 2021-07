Furto di superalcolici al supermercato: tre arrestati

TORTONA - I Carabinieri di Tortona hanno arrestato un 24enne, una 21enne ed una 30enne tutti di origini rumene per furto aggravato in concorso in danno di un esercizio commerciale del posto. Alle ore 12 circa del 12 luglio, i militari della Stazione di Tortona e Viguzzolo sono intervenuti presso un supermercato ove, poco prima, un uomo e due donne erano riusciti ad asportare – occultandole in alcuni zaini e borse - diciannove bottiglie di superalcolici per un valore complessivo di 384,85 euro.

Individuati dal personale della vigilanza, hanno abbandonato la refurtiva venendo inseguiti e poi bloccati unitamente al personale che nel frattempo è giunto sul posto. Terminate le incombenze di rito, sono stati tratti in arresto e tradotti presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e, nella mattinata di ieri il Tribunale di Alessandria ha convalidato l’arresto, condannando l’uomo a mesi cinque e le donne a mesi quattro di reclusione, con pena sospesa.