Stratortona 2021: ecco la nuova maglia

TORTONA - 'Stratortona duemilaventun' e il logo della Croce Rossa a fare da 'o' in una grafica completamente rinnovata per una nuova maglietta commemorativa, la collaborazione con Azalai e Cantieri Sportivi: tutto è pronto per la manifestazione podistica cittadina che da anni accompagna il rientro dalle ferie.

Quest'anno la 'Stratortona' vuole essere un simbolo di 'ripresa', simbolo dei volontari della Croce Rossa locale che non si sono mai fermati in un periodo che vorremmo tutti buttarci alle spalle ma che ha messo in evidenza la volontà, lo spirito di servizio e l'attaccamento al territorio e alle persone di ciascun componente del comitato tortonese della Croce Rossa Italiana.

Le magliette saranno disponibili in anticipo per essere acquistate da chi vorrà partecipare alla corsa del 10 settembre ma anche per tutte quelle persone che avranno piacere di sostenere la Croce Rossa: ancora una volta più che mai lo slogan dell'iniziativa è 'aiutateci ad aiutare'.