Coronavirus: in provincia 70 contagi e 14 guariti. Nessun decesso

ALESSANDRIA - Secondo il quotidiano aggiornamento fornito dall'Unità di Crisi, in provincia di Alessandria sono 70 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore. Non si segnalano decessi e i guariti sono 14.

In crescita i casi in Piemonte: sono 287 i contagiati di oggi con tasso di positività in leggero calo all'1,3% a fronte di oltre 21mila tamponi eseguiti. Un posto in più occupato nei reparti di terapia intensiva mentre diminuiscono i ricoveri ordinari.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 287 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui32 dopo test antigenico), pari all’1,3% di 21.810 tamponi eseguiti, di cui16.232 antigenici. Dei 287 nuovi casi, gli asintomatici sono 93 (32,4%). I casi sono così ripartiti: 41 screening, 178 contatti di caso, 68 con indagine in corso; 4 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 4 casi importati (tre dall'estero e uno da altra regione italiana) . Il totale dei casi positivi diventa quindi 369.626 così suddivisi su base provinciale: 29.943 Alessandria, 17.579 Asti, 11.585 Biella, 53.368 Cuneo, 28.618 Novara, 197.542 Torino, 13.822 Vercelli, 13.119 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.522 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.528 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 5 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 72 (- 4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.147. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.897.210 (+ 21.810 rispetto a ieri), di cui 1.884.577risultati negativi.

I DECESSI RESTANO 11.699

Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale rimane quindi 11.699 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 Alessandria, 713 Asti, 433 Biella, 1.454 Cuneo, 944 Novara, 5.591 Torino, 525 Vercelli, 373 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

355.703GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 355.703(+69rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 28.088 Alessandria, 16.810 Asti, 11.073 Biella, 51.573 Cuneo, 27.426 Novara, 191.017 Torino, 13.218 Vercelli, 12.648 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.444 extraregione e 2.406 in fase di definizione.