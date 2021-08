Alla '24 Ore di Spa' Pier Guidi vince all'ultimo sorpasso

SPA - All'università della guida il professor è lui, Alessandro Pier Guidi. Con una azione agli ultimi chilometri, sotto la pioggia, il pilota di Sarezzano vince la '24 Ore di Spa'.

Al volante della nera Ferrari numero 51 del team Iron Lynx, insieme al danese Niklas Nielsen e al francese Come Ledogar, equipaggio ben assortito, ha dominato ben 19 ore, scivolando poi al secondo posto. Ma proprio Pier Guidi, a 10' dal traguardo, realizza un sorpasso da capolavoro e porta la vettura al trionfo in una delle gare di durata che appartengono alla storia dell'automobilismo, valida per il Gt World Challenge Europe.

A fine agosto il tortonese sarà al via della '24 Ore di Le Mans', prova del World Endurance Championship, in cui è al secondo posto e la tappa in Francia ha un punteggio maggiorato.