Tutti i calendari del Settore Giovanile regionale

TORINO - Dopo i calendari delle prime squadre, ecco quelli del Settore Giovanile e Scolastico regionale, con la speranza che quest'anno i tornei possano continuare dopo quasi due anni di stop che peseranno moltissimo nella formazione dei ragazzi. E' stato scelto di non modificare le fasce d'età concedendo solo uno 'slittamento' delle annate nelle prime squadre e inserendo un campionato Under 18 - di cui non è ancora presente il calendario - per consentire un inserimento più graduale nel calcio dei 'grandi' a chi ha giocato solo metà stagione negli Allievi B.

Nell'Under 19 regionale si parte sabato 18 settembre con Acqui-Cenisia, Castellazzo-Sg Chieri, Ovadese-Santostefanese e Sds Asti-Novese; primo derby alla terza giornata con Castellazzo-Novese, poi Novese-Acqui alla quarta, Acqui-Castellazzo e Ovadese-Novese alla settima, Castellazzo-Ovadese alla decima e Ovadese-Acqui all'undicesima. Chiusura, almeno sulla carta, il 9 aprile 2022.

Parte subito con due derby il campionato regionale Allievi: domenica 19 settembre saranno Novese-Sg Derthona e Castellazzo-Arquatese ad aprire le danze mentre l'Acqui farà visita alla Cbs e il Casale all'Sds Asti. Gli altri derby sono in calendario alla terza giornata con Casale-Sg Derthona e Castellazzo-Acqui, alla quarta con Arquatese-Novese, alla sesta con Acqui-Novese, Arquatese-Sg Derthona e Castellazzo-Casale, all'ottava con Acqui-Sg Derthona, alla nona con Novese-Castellazzo e Casale-Arquatese, all'undicesima con Arquatese-Acqui e Sg Derthona-Castellazzo, alla dodicesima con Novese-Casale e alla tredicesima con Casale-Acqui.

Quasi speculare il calendario degli Allievi fascia B: la prima giornata di sabato 18 settembre non vede nemmeno uno scontro diretto fra le sei alessandrine iscritte con Novese e Casale che ospiteranno rispettivamente Sds Asti e Chieri e Sg Derthona, Arquatese, Acqui e Castellazzo impegnate sui campi di Bacigalupo, Cit Turin, Pozzomaina e Sg Chieri. Dalla seconda giornata, però, si cambia musica con due derby - Arquatese-Casale e Sg Derthona-Novese - per poi continuare con Novese-Castellazzo alla terza, Acqui-Novese e Castellazzo-Sg Derthona alla quarta, Sg Derthona-Acqui alla quinta, Acqui-Castellazzo e Arquatese-Novese alla sesta, Sg Derthona-Arquatese alla settima, Arquatese-Castellazzo all'ottava, Acqui-Arquatese alla nona, Casale-Novese alla decima, Sg Derthona-Casale all'undicesima, Casale-Castellazzo alla dodicesima e Acqui-Casale alla tredicesima.

Scontro fratricida anche nella prima giornata del campionato Giovanissimi: domenica 19 settembre è in programma Sg Derthona-Novese mentre l'Acqui ospiterà la Cbs e il Casale l'Sds Asti. Per gli altri derby bisogna attendere la terza giornata con Sg Derthona-Casale, la sesta con Novese-Acqui, l'ottava con Casale-Acqui, la nona con Acqui-Sg Derthona e la tredicesima con Novese-Casale.

La divisione delle quattro squadre riduce ulteriormente gli scontri diretti fra alessandrine nel campionato Giovanissimi B: domenica 19 settembre il Casale inserito nel girone A esordirà sul campo della Sanmartinese mentre nel girone E si parte con Novese-Acqui e Sg Derthona-Atletico Torino; gli altri derby sono in calendario all'ottava giornata con Sg Derthona-Novese e alla decima con Sg Derthona-Acqui.

