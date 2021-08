Via alle consegne in Zona 2

TORTONA - Dopo l’avvio, il 9 agosto, del nuovo sistema di raccolta differenziata nella Zona 1 (Città Giardino e San Bernardino), da mercoledì 11 agosto nella Zona 2 (Municipio - Corso Alessandria) di Tortona iniziano le consegne a domicilio (gratuite) dei kit di nuovi contenitori e del materiale informativo per il nuovo sistema di raccolta differenziata. Gli operatori di Gestione Ambiente saranno muniti di tesserino di riconoscimento e consegneranno dalle 8 alle 19.30, sabato compreso.



Gli utenti dovranno ritirare i contenitori e firmare il modulo di consegna: si potrà delegare al ritiro dei contenitori un’altra persona, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito di Gestione Ambiente o disponibile presso lo sportello a Tortona in Ex S.S. 35 dei Giovi, 42, angolo via Don Goggi). Dopo un secondo passaggio a vuoto, gli operatori lasceranno nella casella della posta un avviso con un numero di telefono da chiamare per concordare una nuova consegna a domicilio e l'indirizzo delle sedi dove potersi recare personalmente per ritirare il kit.

A Tortona arriva la Tariffa Puntuale La 'Tariffa corrispettiva puntuale' introduce un sistema più equo e trasparente, senza dimenticare, però, che ci sarà sempre una quota fissa che coprirà le spese non legate direttamente alla produzione dei rifiuti

L’alternativa al ritiro del contenitore dell’umido e/o del vegetale è la compostiera e si potrà farne richiesta in fase di consegna; il mancato ritiro del contenitore dell’umido per le utenze domestiche permetterà di ricevere uno sconto nella Tariffa puntuale mentre il contenitore del vegetale sarà fornito solo se si vorrà attivare il servizio di raccolta, che sarà a pagamento dal 2021.

La data di avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata verrà comunicata in seguito: da quel momento, si dovranno esporre i contenitori nuovi provvisti di Tag, seguendo il calendario dei passaggi di raccolta consegnato a domicilio e scaricabile dal sito.

La differenziata prosegue Conferenza video fra il Comune e gli amministratori di condominio: qualche criticità, ma si prosegue

Per qualsiasi informazione, domanda, dubbio è possibile contattare il Numero Verde gratuito 800.085.312, mandare una mail a: info@gestioneambiente.net o scrivere direttamente sulla pagina Facebook gestioneambientespa.