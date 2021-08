Eurofestival, sogno finito?

ALESSANDRIA - Torino, Milano e Bologna. Secondo il portale Eurofestivalnews.com dovrebbero essere queste le città in lizza per ospitare, nel 2022, l'Eurovision Song Contest, ovvero il Festival Europeo della canzone, quello che, quest'anno, è stato vinto dai Maneskin, grazie al quale il nostro Paese ha il diritto ad accogliere l'evento.

Alessandria si è candidata come possibile sede. Un'ambizione un po' troppo fuori portata, secondo alcuni; un'occasione da non perdere, per dirla con l'assessore Cherima Fteita. Ovviamente la concorrenza è agguerrita. La nostra città è rimasta tra le undici in lizza che, però, nelle ultime ore sarebbero ridotte a tre, stando al sito in questione.

"Per gli gli addetti ai lavori - cita il portare - quella di Torino sembra essere una scelta scontata, o meglio 'già scritta', perché in passato è stata la 'prima opzione' messa sul tavolo da diversi dirigenti Rai in caso di vittoria all’Eurovision Song Contest".

Per quanto concerne la conduzione, si fanno i nomi di Chiara Ferragni e Alessandro Cattelan. Che è tortonese. Dunque, un po' di alessandrinità ci sarebbe comunque...