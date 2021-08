Vaccini: oggi in Piemonte somministrate 23.339 dosi

ALESSANDRIA - Sono 23.339 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 9.374 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 2.253 i 12-15enni, 6.948 i 16-29enni, 3.769 i trentenni, 3.023 i quarantenni, 2.246 i cinquantenni, 2.566 i sessantenni, 1.133 i settantenni, 281 gli estremamente vulnerabili e 178 gli over 80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.135.917 dosi (di cui 2.329.391 come seconde), corrispondenti al 98,3% di 5.247.380 finora disponibili per il Piemonte.