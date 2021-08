Bertram, Mobio è arrivato

SAUZE D'OULX - Mancano solo Sanders e Cannon all'appello, attesi, si spera, a brevissimo nel ritiro della Bertram Derthona.

Dove oggi si è aggregato anche Joseph Mobio, che ha partecipato al raduno della Costa d'Avorio, la sua nazione, in preparazione ad Afrobasket. L'ala classe 1998, formazione Brescia, l'anno scorso a Udine, è considerato il sesto esterno nelle rotazioni della squadra.

Arrivato in Italia ieri sera, già in mattinata ha raggiunto Sauze d'Oulx e si è messo subito a disposizione di coach Ramondino, lavorando con i nuovi compagni. La preparazione dei leoni proseguirà in quota fino al 25 agosto, poi il ritorno a Tortona e il primo test fra una settimana, sabato 28, in casa di Reggio Emilia.