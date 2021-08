Autosped vuole alzare l'asticella

CASTELNUOVO SCRIVIA - "Sono arrivate tre giocatrici che, per qualità e personalità, possono spinegere tutto il gruppo ancora più in alto". Francesca Zara ha iniziato la sua seconda stagione alla guida di Autosped Castelnuovo: molte conferme - "un gruppo che ha dato molto nell'ultimo campionato" - con gli arrivi di Giulia Rulli, azzura del 3x3, della play Valentina Bonasia, sempre in A1, e di Ada De Pasquale che non ha mai nascosto il desiderio di vestire la canotta delle giraffe e di essere allenata da una delle più forti atlete della pallacanestro femminile italiana.

Staff potenziato, gruppo allargato a tre 2007, che hanno vinto due scudetti regionali nell'ultima stagione, Tibaldi, Catto e Mambretti, il ritorno di Castagna (2005) da Cuneo, Cassani, dal Vittuone, che si dividerà tra Under 19 e prima squadra, e le conferme delle giovani già nel roster, Bernetti, Bassi, Bracco e Sangan.

"L'obiettivo? Migliorare il risultato dello scorso anno. Il sogno è portare questa società in A1, ma un passo alla volta. Grazie alla dirigenza per avermi 'accontentata' in tutto", sottolinea Zara. Felice anche perché Autosped giocherà le gare casalinghe al Palaoltrepò di Voghera, dove già dal ritiro la squadra si allenerà due volte alla settimana, martedì e giovedì.