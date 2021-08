Coppa Italia, Acqui e Castellazzo al debutto

ALESSANDRIA - La prima partita che conta: Acqui e Castellazzo iniziano oggi la Coppa Italia Eccellenza, quest'anno con la novità di incrociare formazioni di zone diverse fin dal primo turno.

I termali di Arturo Merlo cercano la prima vittoria piena (nel triangolare 'Quartiere Cristo nel cuore' due successi dal dischetto per il primo posto) in trasferta, con il Rivoli, per il Castellazzo impegno casalingo, il primo in assoluto al 'Comunale', contro il Vanchiglia, con il dubbio di Zunino e con M'Hamsi, ex Alessandria e Casale, in più, già a segno nel triangolare vinto a Novi. Fischio d'inizio alle 15.

Hsl Derthona sull'ottovolante

Scatenato Hsl Derthona: nell'amichevole a Varzi super Diallo, autore di un poker personale nell'8-3 sui padroni di casa. A segno anche Colantonio, Otelé, Spoto e Procopio.

Oggi pomeriggio ancora un test per il Casale, che nel 'derby' con la ValenzanaMado di Promozione ha firmato un 9-0: doppiette di Giacchino e Forte, poi Rossini, Palermo, Levecque, Brevi e un'autorete. Alle 16.30, al 'Bianchi', il confronto con la Primavera3 della Pro Vercelli. Domani sarà riposo e dal 31 agosto al 4 settembre cinque giorni di ritiro ad Alba, utilizzando il campo di Magliano Alfieri. In rosa sei nuovi elementi: il portiere Vincenzo Cozzella 82001), il trequartista Roberto Candido (1993), il terzino sinistro Marco Juricic (2003), il centrocampista Roberto Rossini (1993), l'attaccante Riccardo Forte (1999) e il difensore centrale Vincenzo Guarino (1995).

Luese Cristo e Gaviese a segno

Ancora amichevoli per le squadre di Promozione e Prima Categoria: tris per Luese Calcio Cristo, 3-1 sulla Spinettese, con Spriano, Cabella e Russo, per gli ospiti De Nitto. Al termine la presentazione della squadra a Lu.

Polisportiva Gaviese fa quaterna in casa del Tassarolo, con Hysaj, Mutti, Tosonotti e Marongiu.

Oggi in campo la Valenzana Mado, alle 17.30 al 'Comunale', atteso derby con la Fulvius.

Alle 17.30 anche l'Ovadese, in casa della Rossiglionese.