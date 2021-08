Lancia uno sgabello contro la vetrina: deferito 28enne

TORTONA - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tortona, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Volpedo e Viguzzolo, hanno denunciato in stato di libertà un 28enne marocchino per danneggiamento aggravato. L’uomo, dopo essere stato allontanato da un esercizio commerciale poiché infastidiva la clientela con comportamenti incivili, ha infranto la vetrina scagliandovi contro uno sgabello in ferro. I Carabinieri, giunti sul posto e acquisite le informazioni preliminari, si sono messi alla ricerca dell’extracomunitario, che è stato prontamente rintracciato e deferito all’Autorità Giudiziaria.