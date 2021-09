Bertram, a Trieste lo start della stagione

TORTONA – Parte da Trieste la stagione ufficiale della Bertram Derthona. Stasera all’Allianz Dome (palla due alle ore 21) primo atto per i Leoni della Discovery + Supercoppa 2021, manifestazione iniziata il week end e che definirà le quattro squadre (le vincenti dei quattro gironi da tre) che sfideranno le già qualificate Milano, Virtus Bologna, Brindisi e Venezia alla Final Eight del prossimo 18 settembre.

Ramondino: “Esordio emozionante”

Dopo due amichevoli con Reggio Emilia e Varese, la Bertram affronta il primo impegno ufficiale della stagione. Coach Ramondino ritrova Chris Wright, al suo esordio assoluto in maglia bianconera, in un campo dove è stato protagonista con la maglia alabardata. Assenti invece ancora Jalen Cannon (che è rimasto a Tortona ad allenarsi) e Jamarr Sanders, atteso in Italia proprio in queste ore.

Il tecnico bianconero ha introdotto coì il match. “È bello iniziare in una città con una storia importante per la pallacanestro italiana come Trieste. Sarà emozionante per il nostro Club esordire nella Supercoppa: trattandosi di un impegno ufficiale, il risultato avrà già un valore significativo perché si gioca per assegnare il primo trofeo del 2021/22. Allo stesso tempo dovremo essere bravi a contestualizzare la partita di domani nel percorso più lungo che ci condurrà al campionato”.

Trieste subito vincente

Allianz Trieste (QUI IL ROSTER COMPLETO) subito in palla, ha esordito nella manifestazione sabato vincendo a Trento (prossima avversaria della Bertram. Mercoledì a Casale Monferrato) 94-83. In grande evidenza Sagaba Konate, autore di una partita da 20 punti e 11 rimbalzi.

Ma in generale è stata la squadra di coach Franco Ciani (ex Junior Casale) a convincere. Il tecnico friulano, sul sito del club, ha presentato la gara (QUI) con questa riflessione. “Sarà una partita dall’impatto emotivo particolare. Tortona è da considerare una protagonista futura assoluta di questo campionato e non la classica neopromossa che impiega un po' a capire i ritmi e le difficoltà del nostro campionato. Loro sono già pronti per affrontare la Serie A1 con ambizione. Sarà un interessante banco di prova”.

ALLIANZ TRIESTE-BERTRAM DERTHONA

Dove: Allianz Dome, Trieste.

Quando: stasera, 6 settembre, ore 21.

Dove vederla: streaming in abbonamento su Discovery + ed Eurosport Player