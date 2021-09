Domani si parte: il saluto degli assessori

TORTONA - Comincia domani, lunedì 13 settembre, il nuovo anno scolastico che come il precedente presenta molte incognite dovute all’evolversi della pandemia e delle regole imposte per limitare il contagio del Covid-19.

Dal punto di vista dell’allestimento delle aule i protocolli sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto al 2020 e nelle scorse settimane il Comune ha effettuato una serie di lavori di adeguamento negli edifici di sua proprietà che ospitano i due istituti comprensivi cittadini, in base alle richieste provenienti dai dirigenti.

Damiani: "Una sfida in tempo di pandemia"

“L’inizio della scuola è sempre il momento più atteso e temuto dagli studenti di ogni ordine e grado - dichiara Marzia Damiani, assessore comunale all’istruzione - dai piccolissimi alunni dell’infanzia che iniziano, con l’entusiasmo e l’allegria che gli appartiene, l’avventura della scuola, ai ragazzi più grandi che affrontano l’anno della maturità, magari già rimpiangendo le vacanze appena concluse, ma consapevoli di essere giunti ad un punto di svolta importante delle loro vite di giovani adulti. Il primo giorno di scuola rappresenta una sfida anche per gli insegnanti che, come lo scorso anno, devono far fronte alle novità e alle incertezze conseguenti alla pandemia. É un impegno per tutto il personale scolastico e per i dirigenti che hanno però già dimostrato di poter gestire con serietà e determinazione gli ostacoli che l’emergenza sanitaria gli ha parato di fronte. Credo che l’obiettivo di tutti dovrà essere quello di garantire in piena sicurezza e serenità le lezioni in presenza per tutti gli studenti, e da parte del Comune possiamo garantire, come sempre, piena collaborazione e supporto, consapevoli che la scuola rappresenta le fondamenta della nostra comunità. A tutti, quindi, un sincero in bocca al lupo!”.

Caos diari al 'Valenziano' Decine di genitori in fila davanti alla scuola: un assembramento evitabile?

Fantone: "La scuola deve tornare a essere viva"

“Il mondo può essere salvato solo dal soffio della scuola” (Talmud). E’ cosi che voglio augurare un buon anno scolastico a tutti gli attori - dice Matteo Fantone consigliere comunale incaricato all’Istruzione - studenti, dirigenti, personale Ata e genitori, che saliranno sul grande palcoscenico delle scuole di ogni ordine e grado. Ci aspetta un anno ancora, ahimè, pieno di incognite, ma con una certezza: si comincia in presenza ed è un grande passo in avanti per gli oltre 8 milioni di studenti che affolleranno le aule delle scuole di ogni ordine e grado. Mi piace pensare che l’esserci fisicamente e non davanti ad uno schermo, sia uno dei requisiti che noi pretendiamo dalla scuola. Lo scambio di una battuta, il bigliettino lanciato verso il banco davanti o dietro al nostro creano ricordi, emozioni e batticuori… qualcosa di vivo! La scuola deve tornare a essere viva e deve essere fonte di ispirazione per renderci aperti al sapere. Carissime studentesse, carissimi studenti ed insegnanti siate aperti sempre di più all’emozione della conoscenza perché è solo grazie ad essa che saremo sempre liberi!”.