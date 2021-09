Ripartono i corsi dell'UniTre

TORTONA - L’ Unitre di Tortona, che ha dovuto interrompere i propri corsi nel marzo 2020 rinunciando alla sede utilizzata negli scorsi anni ed ora destinata alle scuole, dopo essere stata ospitata - grazie alla sensibilità e alla comprensione dell’ amministrazione comunale e dei suoi dirigenti – presso la Biblioteca Civica e aver mantenuto i contatti con i propri soci attraverso corsi e conferenze online, potrà finalmente riattivare stabilmente i corsi e i laboratori in una sede adeguata.

Il riavvio dei corsi è stato possibile per merito della Soms che ha reso disponibili i locali, già in passato utilizzati come aule scolastiche, ma soprattutto per la sensibilità ed il generoso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona che, ancora una volta, ha dato prova di proficua e lungimirante attenzione per tutte le iniziative che contribuiscono, in vario modo, al benessere della cittadinanza.

La neo-presidentessa UniTre scrive ai docenti Momento difficile per l'associazione, che ha anche rinnovato il direttivo, ma l'impegno rimane

"L’ Unitrè - si legge in un comunicato stampa - nelle persone della presidente Monica Graziano e di tutti i membri del consiglio direttivo, rivolge un profondo e sentito ringraziamento al presidente e a tutto il consiglio di amministrazione della Fondazione Crt per la magnanimità del sostegno concesso ad una associazione che, da decenni, assicura socialità, cultura ed educazione permanente ad una fascia di età delicata, quale appunto la terza età".

Ripartono le conferenze con l'Unitre Venerdì scorso il primo appuntamento con Matteo Leddi, poi altre conferenze su temi di storia e d’arte, sui viaggi e sulle pesche di Volpedo

"Con l’ occasione - concludono - informiamo i soci e la cittadinanza tutta che in attesa del compimento dei lavori di adeguamento locali alla Soms da mercoledì 22 settembre saranno aperte le iscrizioni per l’a.a. 2021/2022 presso la Biblioteca Civica con ingresso da Piazza Marconi sotto l’orologio, il mercoledì e il venerdì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 17".