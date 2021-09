Derthona, novità nello staff

TORTONA – Tante novità in casa Derthona Basket anche nel settore giovanile. Volti nuovi sia nello staff tecnico che nella compagine dirigenziale. La stagione dei campionati giovanili è al via e il club ha comunicato l’organigramma 2021/2022. Sette le formazioni al via con tre formazioni Eccellenza.

Presidente è stato confermato Andrea Ablatico che avrà come vice Claudio Coffano e un gruppo dirigente composto da Diego Manassero (delegato provinciale FIP), Francesco Mantero, Alessandro Dalocchio, Matteo Magrassi ed Enrico Marina. Paolo De Persis sarà il responsabile della comunicazione.



Ansaloni responsabile

Passando al campo, il nuovo responsabile tecnico Luca Ansaloni, tecnico di esperienza proveniente dalla Virtus Bologna, sarà il capo allenatore dell’Under 19 (che disputerà anche la Next Gen Cup, riservata ai 16 Club di Serie A) e Under 17 Eccellenza. Al suo fianco siederanno in panchina le new entry Stefano Cova (coach anche dell’Olympia Voghera, militante in C Silver lombarda e formata dai giovani bianconeri) e Marco Palumbo, che farà parte pure dello staff della C Silver insieme a Paolo Censurini.

Paolo De Ros, veterano dello staff tecnico con oltre dieci anni di esperienza sulle panchine del Derthona, affiancherà Ansaloni come vice dell'U17 Eccellenza e sarà a capo dell'U19 Silver con assistente Censurini. L'Under 15 completerà il tris di squadre del Derthona Basketball Lab partecipanti ai tornei Eccellenza. A guidarla Andrea Fanaletti, anche responsabile del minibasket, affiancato dal vice Tommaso Della Godenza (responsabile della foresteria), che sarà head coach delle due formazioni U16 Gold e U14 Gold. A Cova spetterà l'ulteriore compito di allenare l'U13 Silver.

A coordinare la parte medico-fisica la dottoressa Pia Camagna, con i due preparatori atletici Federico Meduri e Francesca Fichera a seguire tutte le sette formazioni.