Parte il controllo sugli svuotamenti del secco

TORTONA - Gestione Ambiente ricorda ai cittadini di Tortona che dal primo ottobre si inizieranno a conteggiare gli svuotamenti del secco non riciclabile (indifferenziato) nelle zone già avviate con la nuova raccolta differenziata domiciliare.

Il metodo, adottato dal Consorzio dei 115 Comuni del territorio e inserito nel Regolamento della Tariffa, prevede che alle utenze domestiche venga ricompreso in Tariffa un certo numero di svuotamenti (”N+1” dove N indica il numero dei componenti il nucleo familiare), superati i quali si pagherà euro 12,32 per ogni svuotamento in più di un contenitore standard da 120 litri.

Se è stato consegnato un contenitore del secco/indifferenziato da 30 litri si ha diritto a 4 svuotamenti per raggiungere i 120 litri (ad esempio: una famiglia composta da due persone ha diritto a 3 svuotamenti da 120 litri all’anno che corrispondono a 12 svuotamenti da 30 litri all’anno).

Via alle consegne in Zona 2 Anche i dintorni del Municipio e corso Alessandria si convertono al nuovo sistema di raccolta

"Facciamo presente - dicono da Gestione Ambiente - che, se la raccolta differenziata viene fatta correttamente, nel contenitore grigio finiscono pochissimi rifiuti, quindi non vale la pena partire da casa per conferire il rifiuto secco/indifferenziato nei contenitori rimasti ancora stradali che ad oggi sono presi d’assalto!. Esortiamo tutti a utilizzare i propri contenitori differenziando bene le varie frazioni merceologiche, in questo modo il contenitore del secco non verrà esposto tante volte (se si hanno dubbi sul giusto conferimento di un rifiuto si può consultare il "Dove lo butto?", sul depliant, sul sito www.gestioneambiente.net, sull’app di Gestione Ambiente. Riempire il centro storico di rifiuti rovina il decoro urbano, crea discariche a cielo aperto e rende l’ambiente poco vivibile per tutti; riempire i contenitori stradali e i cestini gettacarte di qualsiasi cosa rischia di incidere poi nelle tasche di tutti i cittadini, anche di quelli che si comportano civilmente".

Gestione Ambiente incontra le frazioni Quattro incontri con i residenti di Castellar Ponzano, Vho, Mombisaggio, Bettole e Rivalta Scrivia per illustrare la nuova raccolta differenziata

Si ricorda inoltre che:

• i contenitori della carta e della plastica possono essere esposti a tutti i giri di passaggio, purché pieni, e non vengono conteggiati in Tariffa;

• il contenitore dell’umido fa eccezione: si può esporre a tutti i giri di passaggio anche se non è pieno, e non viene conteggiato in Tariffa.

• il contenitore del vegetale per il 2021 avrà un costo di 5 euro (anziché di 20 euro) oltre a 1 euro a svuotamento, costi che saranno inseriti in fattura come voce a parte e in più rispetto alla Tariffa. Come per il contenitore del secco non riciclabile, anche per il vegetale gli svuotamenti si inizieranno a conteggiare dal primo ottobre.