Bertram, la storia parte con Treviso

TORTONA - Una giornata che tutti i tifosi del Derthona basket ricorderanno per sempre. Domani i Leoni giocano la prima partita di Serie A ospitando Nutribullet Treviso, erede della grande tradizione della Benetton, una piazza storica della Serie A. Sei esordienti tra i bianconeri più coach Rarco Ramondino nella Bertram che dovrà essere brava ad interpretare e giocare nel modo giusto una gara ricca di insidie emotive e tattiche.

Qui Tortona

Molto convinto della forza dell’avversario il tecnico della Bertram Marco Ramondino. “Treviso è un ottimo mix tra il gruppo dell’anno scorso e alcune aggiunte che hanno dato alla squadra un assetto molto funzionale al doppio impegno coppa -campionato. Dimsa e Sokolowski sono due esteri europei che rappresentano una scelta molto interessante. Squadra brava a correre in contropiede, con giocatori che possono andare al ferro e o tirare da tre in transizione. Una squadra da playoff dell’anno scorso che si strutturata anche per la coppa. L'esordio per il Derthona e per tanti di noi nasconde elle insidie emotive. Affrontiamo un avversario di alto livello e proprio per questo dobbiamo mettere il focus su di noi, per far funzionare le nostre cose".

Qui Treviso

Dewayne Russel, playmaker di Treviso analizza così la gara sul sito del club. “Sono convinto che la partita di domenica sarà un altro grande test per mettere alla prova la nostra squadra. Stiamo lavorando veramente duro in allenamento in questo periodo, specialmente perché veniamo da un periodo con molte vittorie concentrate tra Supercoppa e il Qualification Round di Basketball Champions League, quindi sarà una verifica anche per vedere se saremo in grado di riprendere la concentrazione per partire bene in campionato. In ogni caso siamo consapevoli di giocare contro una squadra davvero forte, che ha dimostrato le proprie carte in un’ottima partita contro Bologna in Supercoppa, ma sentiamo di essere pronti a portarla a casa se giocheremo la nostra partita.”

Prepartita

BERTRAM TORTONA-NUTRIBULLET TREVISO

Dove PalaFerraris, Casale Monferrato, ore 19.

Quando Domani, 26 settembre.

Arbitri Rossi, Brindisi e Valzani

In tivù Discovery + (pagamento) su www.discoveryplus.it/sport, aggiornamenti sui canali social del Derthona basket.

Quintetti: Bertram: Wright, Filloy, Macura, Daum, Cain. All. Ramondino. Treviso:Russell, Bortolani, Dimsa, Akele, Sims. All. Menetti

Indisponibili Imbrò (Treviso), Cattapan (Tortona)