Derthona in campo per Telethon

TORTONA - Sul parquet per una gara storica, la prima in A contro Treviso. Ma Bertram Derthona domani scenderà in campo anche per la solidarietà.

Tutto in poche ore: alle 19 al PalaFerraris, contro Nutribullet, ma già alle 15 il primo appuntamento, all'Oratorio di Silvano d'Orba, per l'asta pro Telethon, organizzata da Carmelo e Daniele Barca, marito e figlio di Stefania, e per ricordare anche tre amici, Pinuccio, Peppe e Paola. A curare l'evento anche Patrizia Cetti, moglie di Daniele, tutto il ricavato sarà destinato a Telethon e all'Ospedale Gaslini di Genova.

Bertram, la storia parte con Treviso Domani (ore 19) a Casale Monferrato la prima partita dei bianconeri nella massima serie. Ramondino: "Loro forti, focus su di noi"

Lo sport è grande protagonista di questa iniziativa, con pezzi unici, e il Derthona, sempre molto attento e impegnato nel sociale, ha deciso di donare la canotta ufficiale e la sopramaglia del campionato 2020 - 2021, quello della straordinaria promozione. I due capi sono firmati da chi ha vinto in campo, e in panchina, e anche da alcuni protagonisti della massima serie che sta per iniziare. Ora tocca ai tifosi aggiudicarsi due oggetti di grandissimo valore e sostenere così i progetti di ricerca di Telethon.

"Il Derthona è sempre stato al nostro fianco in questa iniziativa. Il grazie, mio, di papà e di Vincenzo Fasanella, coordinatore provinciale Telethon - sottolinea Daniele Barca - va a giocatori, staff, dirigenti, a tutto il club per la grande attenzione e sensibilità".