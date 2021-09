Hsl affonda nella pioggia del 'Coppi'

TORTONA - Ci sarà tempo per riscattarsi, ma la prestazione di oggi dell'Hsl Derthona, al netto del campo pesante sul quale però giocavano anche gli avversari, è stata molto deludente rispetto a quanto fatto vedere in precampionato e nelle prime due uscite ufficiali. La vittoria del Chieri (2-4) arriva dopo essere stati in svantaggio di due reti, avere rimontato nel giro di pochi minuti con due giocatori subentrati per poi vanificare tutto con due disattenzioni fatali di cui gli ospiti hanno approfittato nel migliore dei modi.

Il primo tempo inizia sotto una pioggia battente che limita il gioco: non sorprende quindi che dopo due occasioni di Ponsat che prima si vede respingere il tiro da Teti con i piedi e poi dal palo esterno, la partita si 'sieda' un po' fino alla rigore concesso per un fallo di Procopio su Marras e trasformato con freddezza dallo stesso numero nove del Chieri. Più vivace la ripresa: Edo nega un gol già fatto a Saccà, poi il Chieri raddoppia con Pautassi che tira da posizione decentrata sulla sinistra e trova il corridoio giusto probabilmente aiutato da una deviazione. Quando sembra tutto finito, i cambi di Zichella pagano i dividendi: prima al 33' Gueye chiude un triangolo in area e supera il portiere con un pallonetto, poi Manasiev parte a testa bassa e vincendo un rimpallo al limite dell'area si presenta solo davanti a Edo che non può nulla. L'Hsl inizia a credere di poterla ribaltare e vincere, ma è ancora il Chieri ad andare in gol con il subentrato Calò che raccoglie un pallone vagante al limite dell'area e trafigge Teti con una palombella morbida. Il nuovo svantaggio non demoralizza i Leoni che cercano il pareggio e su un contropiede finiscono per pagare carissimo un errore di Gjura che innesca il neo entrato Corsini bravissimo a centrare il 'sette' sul palo opposto e chiudere la giornata di gloria dei 'panchinari'.

HSL DERTHONA - CHIERI 2-4

MARCATORI: pt 39' Ponsat rig.; st 12' Pautassi, 33' Gueye, 35' Manasiev, 37' Calò, 44' Corsini

HSL DERTHONA (4-3-3): Teti; Valerio, Emiliano, Gjura, Luzzetti; Filip, Procopio (1' st Manasiev), Colantonio (23' st Todisco), Saccà (15' st Spoto), Diallo, Otelè (15' st Gueye). A disp. Bertozzi, Imperato, Galliani, Akouah, Mutti. All. Zichella

CHIERI (4-1-4-1): Edo; Conrotto, Benedetto, De Letteris, Pautassi; D'Iglio; Marras (32' st Calò), Balan (20' st Lala), Alvitrez, Bove (25' st Sbarbati); Ponsat (43' st Corsini). A disp. Boschini, Morra Bean, Ciccone, Dumani, Bianco. All. Didu

ARBITRO: Carsenzuola di Legnano

NOTE Ammoniti Otelè, Manasiev, Filip; Conrotto, Benedetto, Pautassi, Edo. Calci d'angolo 8-4. Recupero pt 1'; st 6'. Spettatori 250 circa

Dura solo diciannove minuti invece la partita del Casale a Sestri Levante: le precipitazioni che da ieri stanno colpendo la Liguria rendono improponibile continuare la gara: si recupererà in infrasettimanale.