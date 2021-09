Domenica prossima 'Puliamo Tortona'

TORTONA - Domenica prossima via a 'Puliamo Tortona': una mattinata ecologica aperta a tutti.

L’iniziativa di raccolta dei rifiuti abbandonati in varie zone di Tortona è organizzata dal Gruppo di Acquisto Solidale di Tortona e Consulta Associazioni di Volontariato con il sostegno del Comune di Tortona e il supporto di Gestione Ambiente, che darà il proprio contributo fornendo i sacchi per i volontari che interverranno, e i mezzi per la raccolta dei rifiuti a fine giornata, che saranno avviati a smaltimento o recupero presso gli impianti autorizzati Srt.

Il ritrovo è previsto domenica 3 ottobre in piazza Milano alle ore 8.45.