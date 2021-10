Una gita all'Abbazia con la Fiab Tortona

TORTONA - La Sezione Malabrocca Fiab Tortona di Fiab Alessandria in collaborazione con Fiab Voghera Oltrepò organizza per domenica 10 ottobre 2021 una gita a Rivalta Scrivia con visita guidata all'Abbazia cistercense di Santa Maria.

La partenza è fissata alle ore 10 dalla stazione ferroviaria di Tortona: il percorso è tutto pianeggiante ed è lungo una decina di chilometri all'andata e altrettanti al ritorno; dove possibile si percorreranno strade sterrate prive di traffico. La gita è adatta a tutti, anche a chi è poco allenato, ma vista la presenza di strade sterrate si consiglia l'utilizzo di una bici robusta. Lungo le strade aperte al traffico, prima di imboccare la strada bianca, si chiede di procedere in fila indiana ed è consigliato l'utilizzo del casco e di abbigliamento ad alta visibilità.

Alle 11.45 sarà possibile una visita guidata all'Abbazia di Santa Maria, per la quale è obbligatorio l'utilizzo della mascherina e l'esibizione del Green Pass. Al termine della visita guidata pranzo al sacco, per poi riprendere la strada del ritorno: il rientro alla stazione di Tortona è previsto per le 14 ma chi vorrà potrà proseguire fino a Voghera con il gruppo Fiab Voghera e poi rientrare in treno+bici: da Voghera a Tortona c'è un treno ogni ora.

L'assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria e costa 2€: per chi non è socio Fiab è prevista anche la quota di 1€ (tot. 3€) per la Rc bici che i soci Fiab non devono versare perchè sono coperti da Rc annuale. Ogni partecipante alla gita dovrà rispettare le regole del Codice della Strada e dovrà altresì rispettare le norme anti-Covid.

Durante la gita saranno realizzate riprese foto e video da pubblicare sui canali social delle associazioni aderenti. È possibile iscriversi alla gita entro le ore 21 di venerdì 8 ottobre compilando il modulo raggiungibile al link: https://bit.ly/GitaRivalta oppure scrivendo una mail a FiabTortona@gmail.com.