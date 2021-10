Colpo grosso Hsl: espugnata Caronno

CARONNO PERTUSELLA - Il tecnico Zichella l'aveva detto nella conferenza stampa pre-gara e i ragazzi l'hanno ascoltato: dopo lo stop casalingo con il Chieri serviva una reazione d'orgoglio e l'Hsl Derthona l'ha avuta, oltretutto su uno dei campi storicamente più difficili in serie D. Questa vittoria 2-0 è un po' di tutti e ora la classifica e il futuro prossimo, con l'infrasettimanale al 'Coppi' ospitando il Borgosesia, fanno meno paura.

Nel primo tempo le azioni offensive degli ospiti poggiano tutte sulla vena di Saccà mentre Teti non corre mai veri e propri pericoli: appena prima dell'intervallo l'occasione migliore capita sui piedi di Gueye che raccoglie un cross dalla destra, si libera del marcatore Coghetto ma non riesce a battere a rete a tu per tu con il portiere.

Nella ripresa i rossoblu rinunciano a Corno che sta ancora cercando di entrare in condizione, ma i cambi che contano li fa Zichella: Otelè e Diallo appena entrati fanno impazzire la difesa di casa e dopo un'occasione per Putzolu ribattuta dalla difesa è proprio un intervento scomposto di Coghetto su Otelè imbeccato da Saccà a valere un calcio di rigore per l'Hsl; si incarica della battuta Diallo, Ansaldi intuisce ma respinge proprio sui piedi del centravanti liberiano che insacca il vantaggio.

La Caronnese sbanda, si precipita in avanti cercando il gol del pari e offre una prateria ai veloci contropiede dei tortonesi che cinque minuti dopo raddoppiano con Saccà imbeccato da Otelè e bravissimo nel trafiggere Ansaldi. La partita, di fatto, finisce lì perché questa volta i ragazzi di Zichella mostrano di avere imparato la lezione e attendono l'avversario per poi ripartire andando più volte vicini al tris.

CARONNESE - HSL DERTHONA 0-2

MARCATORI: st 11' Diallo, 16' Sacca

Caronnese (4-3-1-2): Ansaldi; Coghetto, Arpino, Cosentino, De Lucca; Putzolu (28’ st Esposito), Vernocchi, Diatta (22’ st Vincenzi); Corno (1’ st Argento); Rocco, Vitiello. A disp.: Angelina, Cattaneo, Galletti, Lazzaroni, Raso, Musazzi. All.: Scalise

Hsl Derthona (4-3-3): Teti; Valerio, Gjura, Emiliano, Luzzetti (40’ st Procopio); Filip, Todisco (40’ pt Colantonio), Gueye (1’ st Otelé); Sacca (37’ st Imperato), Spoto (1’ st Diallo), Manasiev. A disp.: Bertozzi, Galliani, Akouah, Mutti. All.: Zichella

Arbitro: Maccorin di Pordenone

Note All'11' st Ansaldi para un rigore a Diallo. Ammoniti: Cosentino; Gueye, Emiliano, Otelé. Calci d’angolo 3-2 per l’Hsl Derthona. Recupero pt 1’; st 6’. Spettatori 200 circa.