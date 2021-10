Hsl, Spoto ai saluti

TORTONA - 20 gol in 70 presenze: questo il bottino tutt'altro che trascurabile di Michele Spoto con la maglia dell'Hsl Derthona, bottino che è destinato a rimanere, almeno per questa stagione, invariato.

Nella mattinata di oggi infatti, la società ha comunicato la cessione a titolo definitivo della punta - che dovrebbe passare al Delta Porto Tolle dove si attende solo l'ufficialità dell'ingaggio - per soddisfare la richiesta del giocatore.

Al momento non sono previsti altri movimenti in entrata per compensare questa cessione.