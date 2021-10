Bollettino Coronavirus: 17 nuovi casi in provincia

ALESSANDRIA - Secondo i dati forniti dall'Unità di Crisi sull'andamento della pandemia, in provincia sono 17 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore. Non ci sono ulteriori decessi, mentre 29 persone sono guarite dal virus.

In Piemonte complessivamente 214 nuovi contagi, ma il tasso di positività è estremamente basso, allo 0,4%: rimane molto alto il numero di tamponi processati dopo l'entrata in vigore dell'obbligatorietà del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. Calano di tre ricoverati le terapie intensive, crescondo di ben cinque unità i ricoveri ordinari

La situazione dei contagi

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte oggi ha comunicato 214 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 111 dopo test antigenico), pari allo 0,4% di 52.866 tamponi eseguiti, di cui 47.591 antigenici. Dei 214 nuovi casi, gli asintomatici sono 142 (66,4 %). I casi sono così ripartiti: 115 screening, 78 contatti di caso, 21 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa quindi 385.713, così suddivisi su base provinciale: 31.727 Alessandria, 18.442 Asti, 12.169 Biella, 55.618 Cuneo, 29.955 Novara, 205.371 Torino, 14.343 Vercelli, 13.742 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.590 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.756 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 17 (- 3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 182 (+ 5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.118. I tamponi diagnostici finora processati sono 7.577050 (+ 52.866 rispetto a ieri), di cui 2.280.813 risultati negativi.

I decessi diventano 11.786

Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 ( 0 di oggi) è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale diventa quindi 11.786 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.579 Alessandria, 720 Asti, 435 Biella, 1.464 Cuneo, 949 Novara, 5.630 Torino, 533 Vercelli, 375 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 101 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

370.610 Guariti

I pazienti guariti diventano complessivamente 370.610 (+160 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 29.839 Alessandria, 17.549 Asti, 11.674 Biella, 53.611 Cuneo, 28.852 Novara, 198.067 Torino, 13.709 Vercelli, 13.286 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.503 extraregione e 2.520 in fase di definizione.