Risposta Bertram sbancata Pesaro

PESARO - Una vittoria preziosa per la Bertram e molto importante per la classifica. 90-81 a Pesaro per una squadra che conduce per quasi tutta la partita (anche +17) e nonostante qualche sbandamento porta a casa due punti stramertitati. Chris Wright trascinatore con una partita da 24 punti, 5 assist e 5 falli subiti.

La partita

Tortona si fa trovare pronta e impatta bene la partita. Primo quarto in equilibrio con Pesaro che risponde subito. Due triple in fila di Wright danno il primo vantaggio a metà frazione (12-13). Mascolo, Macura e Sanders (tripla) costruiscono un prezioso +7 al primo stop (19-26). Wright è ispirato e confeziona (15 punti in 11 minuti) la prima doppia doppia di vantaggio per la Bertram (22-32) al 13’. La reazione di Pesaro nei 4 punti dell’ex Casale Camara, ma la tripla di Tavernelli regala ai Leoni il nuovo +10 (29-39). Ancora risposta Pesaro con Tambone (-6). La tripla di JP Macura manda al riposo i Leoni sul +13 (39-52).

6-0 Pesaro in avvio di ripresa (45-52) e time out Ramondino dopo 1’24”. Pesaro minacciosa con Delfino per il -7. Terzo quarto più confuso e pieno di errori. Si segna meno, si battaglia di più. Filloy con due triple riporta Tortona sul +12. Un appoggio di Cannon vale il +14 (48-62) al 28’ e chiude sul +13 al 30’ (51-64). Prove di fuga per Tortona. Le triple di Filloy e Tavernelli lanciano i Leoni sul +17 (53-70) al 33’. La fuga però non riesce, Pesaro piazza un 10-0 (Jones) che vale il nuovo -7 (63-70) e ritrova energia.Tripla importante di Sanders che rimette in moto Tortona. Ma Pesaro non molla e con 6 punti in fila di Zanotti riapre tutto (-4 sul 69-73 a 4’40” dalla fine). Pesaro fino al -3, ma le conclusioni dall’arco di Sanders, Filloy e Wright ricacciano indietro i padroni di casa e consegnano la vittoria alla Bertram.



I temi

La risposta della squadra alle sollecitazioni di coach Marco Ramondino che aveva chiesto un diffuso senso di urgenza ai suoi giocatori e pungolato i titolari. La risposta è arrivata, tutti i giocatori entrati hanno prodotto ed è significativo che il playmaker Chris Wright, uno dei leader della quadra, sia stato l’Mvp della partita. In attesa della prima vittoria in casa un successo prezioso per la classifica.

Le voci

“Una partita per noi molto buona” - attacca coach Marco Ramondino. “Abbiamo avuto un avvio timido in difesa, ma poi abbiamo trovato una discreta continuità durante la partita che è uno dei obiettivi. Oggi abbiamo mosso bene la palla e i canestri sono stati costruiti con un buon movimento di palla e giocatori. Siamo ancora una squadra che dipende dall’attacco. Una vittoria di cui dobbiamo essere molto contenti. Ma il nostro percorso di crescita non è finito - puntualizza il tecnico - e i nostri up ad down non sono risolti. Certo questa vittoria ci dà entusiasmo ed energia per lavorare in palestra”.



I numeri

Finale: 81-90

Parziali: 19-26, 39-52, 51-64

Quintetti: Pesaro con Larson, Sanford, Delfino, Dreel, Jones. Tortona con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain.

Punti: Tambone 17 (Pesaro); Wright 24 (Tortona)

Rimbalzi: Jones 10 (Pesaro), Cain 11 (Tortona)

Assist: Delfino 3 (Pesaro), Wright 5 (Tortona)

Mvp: Wright (Tortona)