La Virtus torna a Casale Monferrato

CASALE MONFERRATO - Per la prima volta la gloriosa Virtus Bologna in un match di Serie A in provincia. La gara, che si gioca stasera al PalaFerraris, è un evento per tutto lo sport provinciale.

C'è però un precedente datato 2017, quando le V Nere, allora in A2 sfidarono la Junior Casale sul parquet monferrino. La serie finì 3-1 per Bologna e sulla panchina rossoblù sedeva Marco Ramondino, attuale tecnico della Bertram.