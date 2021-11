Azione Tortona ricorda il Milite Ignoto

TORTONA - Un mazzo di rose rosse e una poesia, adagiati da un bambino ai piedi del monumenti ai caduti in piazza Gavino Lugano: è così che si è voluto rappresentare la continuità ideale tra gli eroi della Grande Guerra e le generazioni di oggi.

"Tra i nomi incisi sui monumenti ai caduti - dicono da Azione Tortona - ogni italiano può trovare un suo avo e come italiani, come nipoti di chi ha sacrificato la sua vita per l'onore d'Italia, abbiamo voluto rendere omaggio agli eroi della Grande Guerra. In un paese allo sbando, dove i finti valori 'sociali' sembrano dominare, diventa un dovere ricordare, soprattutto alle giovani generazioni, che l'Italia è un paese che si fonda e si forgia su valori eroici e spirituali che affondando le proprie radici nei millenni e che si sono concretizzati, una volta di più, nello slancio guerriero di chi è caduto sulle trincee a difesa di una nazione intera. È a loro che deve correre il nostro pensiero ogni volta che stiamo per cedere di fronte agli ostacoli che un'epoca come la nostra ci pone di fronte ogni singolo giorno: come non si sono arresi i nostri avi di fronte alle sfide mortali che la disfatta di Caporetto ha posto loro davanti, così noi non possiamo arrenderci ora di fronte ai nemici interni di questo paese. Gli stessi nemici che liquidano il centenario a un qualcosa di così poco importante da sbagliare addirittura la locandina commemorativa, senza che nessuno di loro provi anche un solo moto di vergogna e sdegno. Oggi dobbiamo non solo ricordare ma incarnare e trasmettere: nel nome del Milite, nel nome degli eroi, risorgi, combatti e vinci, Italia!"