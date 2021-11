Adesso è ufficiale: Pier Guidi campione del mondo

BAHREIN - Adesso si può festeggiare: Alessandro Pier Guidi è campione del mondo Endurance.

Ore di attesa dopo l'epilogo dell'ultima prova del Wec (World Endurance Championship), la '8 Ore del Bahrein', che il pilota di Sarezzano, e James Calado, su Ferrari 488 Gte dell'Af Corse, ha affrontato con 1 solo punto di vantaggio su Estra e Jani, la coppia su Porsche che sette giorni fa aveva quasi annullato il distacco.

Pier Guidi, titolo mondiale provvisorio Il pilota di Sarezzano vince la '8 Ore del Bahrein', ma la Porsche protesta per un contatto a 10' dalla fine

Il contatto tra le due vetture, a 10 minuti dalla fine, è stato a lungo esaminato: Pier Guidi ha atteso il verdetto con grande tranquillità, sicuro della regolarità della sua condotta di guida. Anche in intervista ha ribadito che la toccata è stata inevitabile, perché la Porsche ha frenato di colpo nel passare un'altra vettura.

Per qualche ora sul sito ufficiale del Wec il verdetto è rimasto sub iudice. Poi, nella notte, il responso più atteso: Pier Guidi - Calado vincitori della gara e del titolo, quattro anni dopo. I due avevano già trionfato nel 2017, risultato storico. In casa Porsche parlano di "giornata molto triste", Alessandro aggiunge l'alloro più prestigioso: è lui l'uomo più vincente della Ferrari.

Al Ferrari Club Alessandria, come tradizione, hanno seguito tutta la gara 'a distanza', a Castelceriolo e, ora, il presidente Franco Giuliani e tutto il gruppo preparano una festa speciale per il loro socio onorario