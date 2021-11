Bertram incompiuta, Napoli vince nel finale

NAPOLI - La Bertram non si ripete. E non approfitta dell’emergenza di Napoli. Al PalaBarbuto arriva una sconfitta (la seconda consecutiva in trasferta) contro la Gevi. 82-79 il finale di una gara dalle tante facce, iniziata in modo shock dalla squadra di Ramondino e chiusa con una rimonta spinta dalle prodezze di Filloy (22 punti e un impressionante 7/9 da tre). Ma Napoli, in super emergenza, ha meritato la vittoria nella settima giornata del campionato di Serie A Lba UnipolSai.

La partita

Coach Ramondino rimette Sanders in quintetto, ma sacrifica Macura confermando Mascolo. Sacripanti, che non ha ancora il nuovo acquisto Pargo, deve anche rinunciare a Elegar e Parks. Primo tempo a due facce. Partenza veemente della Gevi che sorprende Tortona (20-4). Ospiti spaesati, si mettono in moto nei due minuti finali e riescono a chiudere almeno a quota 12 (a 23). Parti ribaltate nella seconda frazione con Bertram che conquista l'inerzia e gioca e segna capovolgendo il punteggio (27-32) salvo poi chiudere dietro all’intervallo lungo sul 39-36.

La partita prosegue a strappi. Derthona finisce di nuovo a -11 (56-45) in un terzo quarto che si chiude sul 60-50. Sembra una gara segnata, ma si accende nel finale Filloy che, con una serie di prodezze dall’arco porta la Bertram ad una volata punto a punto. Ma nonostante il finale dilatato dal fallo sistematico e dai time out, Napoli chiude avanti e lo fa con merito.

Il tema

Serviva continuità dopo il botto con la Virtus. La Bertram non è riuscita a confermarsi e a conquistare i 2 punti. Avvio shock, poi la rimonta che però non ha portato alla vittoria. Sotto la lente le scelte di un Ramondino alla ricerca di qualcosa. Il tecnico ha lasciato ancora una volta seduto Luca Severini e ha rimesso Sanders in quintetto dopo l’assenza per infortunio, sacrificando nello starting five Macura. Se era uno stimolo, non ha avuto risultati dall’ala Usa che ha chiuso con 2 punti.

Le voci

Coach Marco Ramondino punta ancora il dito ancora sugli alti e bassi della squadra: “Napoli è stata più continua e ha vinto con merito proprio per questo. Da parte nostra, dobbiamo cominciare a capire che siamo una squadra soggetta agli alti e bassi e, quindi, prima lo accettiamo e ci rendiamo conto che la nostra tendenza è accendere e spegnere e prima iniziamo con uno sforzo consapevole a lavorare sulla continuità nel corso della partita”.

I numeri

Finale: 82-79

Parziali: 23-12, 39-36, 60-50.

Quintetti: Napoli con Velicka, Rich, Marini, Lombardi, Zerini. Derthona con Wright, Mascolo, Sanders, Daum, Cain.

Punti: Velicka 26 (Napoli), Filloy 22 (Tortona).

Rimbalzi: Velicka 8 (Napoli), Cain 10 (Tortona)

Assist: Rich 5 (Napoli), Cain 4 (Tortona)

Mvp: Velicka (Napoli)