Felizzano, è un successo che pesa. Tutti i risultati di giornata

Gol, emozioni e tante sorprese. La domenica di campionato nelle categorie dilettantistiche si conferma estremamente interessante, con una serie di spunti che meritano di essere analizzati con attenzione.

In serie D, missione compiuta per Hsl Derthona, che al 'Fausto Coppi' regola 1-0 il Varese e muove un passo importante in termini di classifica. La vetta, occupata dal Chieri, dista solo due lunghezze, perché il primo posto è a quota 22 mentre i 'Leoni' (come il Casale, del resto) inseguono a 20.

Manasiev trascina l'Hsl al secondo posto Una rete su rigore del centrocampista - poi espulso - decide la gara con il Varese al 'Coppi'

In Eccellenza è una domenica da dimenticare per Acqui e Castellazzo: i bianchi di Merlo perdono 3-2 a Vinovo contro il Chisola, con la beffa che si materializza nei minuti conclusivi dopo le reti di Massaro e di Carrese, mentre il Castellazzo si arrende 2-0 sul terreno del Centallo. Risultato bugiardo, perché specialmente nel secondo tempo la compagine di Nobili crea molto, senza però riuscire a concretizzare.

Per quanto riguarda la Promozione, il colpo grosso è quello dell'Ovadese, capace di dominare il derby e di battere i cugini della Gaviese. Molto bene anche la Valenzana Mado, che con Boscaro e Fiore sbriga la pratica l'Arquatese e si conferma nei quartieri alti, delude invece la Novese, superata a domicilio dal Bacigalupo.

Finalmente Ovadese, poker alla Gaviese Gara virtualmente decisa all'intervallo, qualche brivido di troppo nella ripresa

Prima Categoria: non si ferma più il Felizzano, che piega 2-1 un'eccellente Fulvius e rimane al comando della graduatoria, insieme allo Spartak San Damiano. Prosegue la risalita del San Giuliano Nuovo, affermazione pesante per il Tassarolo a Solero. Il gol partita, di Fossati, arriva proprio sui titoli di coda del match. In Seconda rallenta la Frugarolese, che non va oltre il pari interno contro la Castelnovese, vince invece il Libarna, 1-0 contro Quargnento. A valanga Predosa e Pozzolese, impresa esterna della Boschese, Sale super a Viguzzolo.

Infine la Terza, con il Lerma che sfrutta il fattore campo e batte 2-1 la Junior Asca in una giornata caratterizzata da tanti pareggi. Fanno festa, però, anche Fortuna Melior e Lobbi, che rinnovano le proprie ambizioni.