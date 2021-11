Manasiev trascina l'Hsl al secondo posto

TORTONA - All'ultimo respiro, trascinato da un tifo travolgente: l'Hsl di Zichella supera di misura 1-0 il Città di Varese e grazie ai risultati degli altri campi è secondo in classifica a due lunghezze dal Chieri capolista.

Più Varese che Derthona nella prima metà di gioco: i biancorossi impegnano severamente Teti con una conclusione di Piraccini dopo la sponda aerea di Di Renzo e poi con Tosi che cerca il palo lontano con un bel diagonale dal limite ma non inquadra la porta. L'attacco di casa costruisce molto ma non riesce quasi mai a rendersi pericoloso: solo nel finale di tempo due calci d'angolo consecutivi con un colpo di testa di Todisco ma è troppo poco.

Nella ripresa Zichella si gioca subito la carta Grieco, poi inserisce anche Mutti e Romairone ma la porta sembra stregata: ci vuole una punizione di Manasiev a cinque minuti dal termine del tempo regolamentare perché Di Renzo salti con il braccio largo in area rimediando il secondo giallo e un calcio di rigore che lo stesso Manasiev trasforma spiazzando Trombini e facendo esplodere il 'Coppi'. Anche sotto di un uomo il Varese cerca ancora la rete del pari e solo un miracolo di Teti ferma il colpo di testa di Premoli su una punizione dalla sinistra che sembra già destinato al gol: nel lungo recupero anche Manasiev rimedia un rosso per proteste e l'Hsl potrebbe trovare la rete della sicurezza ma spreca un paio di occasioni e deve soffrire fino all'ultimo.

HSL DERTHONA - CITTA' DI VARESE 1-0

MARCATORI: 39' st Manasiev rig.

HSL DERTHONA (4-3-3): Teti; Valerio (1' st Grieco), Gjura, Emiliano, Luzzetti; Filip (40' st Galliani), Todisco, Manasiev; Otelè (26' st Mutti), Diallo (15' st Romairone), Saccà (34' st Procopio). A disp. Bertozzi, Imperato, Colantonio, Galliani, Casagrande. All. Zichella

CITTA' DI VARESE (5-3-2): Trombini; Foschiani (40' st Aiolfi), Mapelli, Monticone, Parpinel (21' st Minaj), Tosi; Cantatore (34' st Pastore), D'Orazio (1' st Premoli), Piraccini; Mamah (21' st Disabato), Di Renzo. A disp. Priori, Battistella, A. Baggio, L. Baggio. All. Rossi

ARBITRO: Mori di La Spezia

NOTE Espulsi Di Renzo (37' st) per somma di ammonizioni, Manasiev (50' st) per proteste. Ammoniti Diallo, Saccà, Grieco; Parpinel, Di Renzo, Tosi. Calci d'angolo 9-5 per il Varese. Recupero pt 2'; st 7'. Spettatori 500 circa.